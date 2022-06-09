مجلس أمن إقليم كُردستان يُصدر بياناً حول الهجوم الإرهابي على أربيل

2022/06/09 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مجلس الأمن في إقليم كوردستان اليوم الخميس ، ان “الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية على أربيل هو استمرار للهجمات التي تُنفذ بهدف الضغط على إقليم كوردستان”.

كما أن الهدف من الهجوم كان للضغط على اقليم كردستان ، وصرح المجلس أيضاً أن الطائرة المسيرة انطلقت من حدود بلدة بردي ، والإقليم يشجب ذلك ويجب على الجميع احترام سيادة العراق وكردستان أرضاً وشعباً

وقالت في وقت سابق ، مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كُردستان ، إن الطائرة المسيّرة الملغومة انفجرت امس الأربعاء، بعد سقوطها عند الساعة 09:35 مساء على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).

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