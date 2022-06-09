2022/06/09 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير أن ليفربول رفض عرضا “مضحكا” من قبل بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد رفض النادي الإنجليزي للعرض الأول، حسبما نقل موقع “يوروسبورت” الأربعاء.

وقدم بايرن عرضا بـ30 مليون جنيه إسترليني (37.6 مليون دولار) يتضمن إضافات تشترط حصول ماني على الكرة الذهبية في المواسم الثلاثة المقبلة.

وفي تفاصيل العرض، قدم النادي البافاري 23.5 مليون جنيه إسترليني كقيمة شراء إلى جانب 6.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات لتبلغ القيمة الإجمالية 30 مليون جنيه إسترليني.

وقابلت إدارة ليفربول هذا العرض بـ”الرفض القاطع” واعتبره مسؤولون في النادي “مضحكا” بسبب الشرط المفروض على دفع الإضافات.

وكان قد قدم البايرن عرضا بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لكن ليفربول رفضه مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن المدير الرياضي في النادي الإنجليزي، جوليان وورد، يضع 42.5 مليون جنيه إسترليني كقاعدة للتفاوض على صفقة اللاعب السنغالي.

وكان قد أبدى ماني رغبته بالرحيل عن ليفربول بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وربطته تقارير صحفية عدة بالانتقال إلى صفوف البايرن.

يذكر أن ليفربول يسعى للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لنادي بنفيكا البرتغالي، داروين نونيز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 85 مليون جنيه إسترليني متجاوزة الصفقة الأعلى في تاريخ النادي وهي صفقة التعاقد مع مدافع ساوثهامبتون السابق، الهولندي فيرجي فان دايك عام 2018 والتي بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.

cnn

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يرفض شروطا “مضحكة” في عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع ساديو ماني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يرفض شروطا “مضحكة” في عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع ساديو ماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).