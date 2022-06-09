2022/06/09 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور مذكرة قبض بحق النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/09 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور مذكرة قبض بحق النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور مذكرة قبض بحق النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).