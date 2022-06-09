2022/06/09 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة عسكرية صينية في منطقة سكنية وسط البلاد، الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية وسط البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية وسط البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).