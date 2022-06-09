اقتحم المشهد رجل بأذني فأر وانتزع الخاتم..شاهد طلب زواج في

2022/06/09 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول "ديزني" تصحيح ما قام به أحد موظفي منتزه "ديزني لاند" في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما انتزع الخاتم من يد رجل جاثٍ على ركبته ليتقدّم بطلب الزواج من حبيبته، لكن الثنائي رفضا عرض الشركة.شاهَدَ ملايين الأشخاص مقطع الفيديو عبر الإنترنت الذي يظهر الرجل الذي تقدّم بطلب الزواج، يتبادل بعض الكلمات مع الموظف.تقرير مراسلة CNN، جين موس.

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