رئيس وزراء أستراليا سيطرح “فضيحة الخس والملفوف” في اجتماع حكومته

2022/06/09 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الخميس لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم “كي اف سي” المحلية استبدال هذه الخضر بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.وقد وصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه “مجنون”، مازحا أن الوضع أصبح […]

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