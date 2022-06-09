السخط يزداد وبوريس جونسون يتعهد اتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع كلفة المعيشة في بريطانيا

2022/06/09 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسون في لندن بتاريه 5 حزيران/يونيو 2022 © تصوير مشترك/ارشيف ليون نيل لندن (أ ف ب) – بعدما تمكّن بوريس جونسون من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء البريطاني طي صفحة التمرد والفضائح عبر التعهد الخميس بإصلاحات استجابة للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.ويأمل زعيم المحافظين الذي أُضعف موقفه […]

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