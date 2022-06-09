2022/06/09 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستحقاقات المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسوة بكربلاء والنجف.. رئيس تحالف عزم يكشف عن مخصصات صلاح الدين ضمن قانون الدعم الطارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسوة بكربلاء والنجف.. رئيس تحالف عزم يكشف عن مخصصات صلاح الدين ضمن قانون الدعم الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).