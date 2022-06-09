حاكم الزاملي يلوح بإمكانية تشريع قانون تجريم التبادل التجاري مع ايران وتركيا

2022/06/09 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ايران وتركيا بانهما “لاتحترمان العراق”، وذلك ردا على سؤال مراسل عراق 24 بشأن عدم استجابة ايران للجلوس على طاولة حوار مع العراق بشأن المياه.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الموارد المائية وحضره مراسل عراق 24، إن “هناك خطر حقيقي على المواطنين بشأن شح المياه”، مبينا ان “على وزارة الموارد ولجنة الزراعة النيابية الضغط على دول الجوار”.

واضاف ان”العراق بلد ليس ضعيفاً وهناك الكثير من القرارات الرادعة”، مشيرا الى ان “هناك هجرة بسبب شح المياه”.

واوضح الزاملي أنه “شرعنا قانون تجريم التطبيع الكيان الصهيوني لشعورنا بان اسرائيل تقتل العرب بالسلاح و القصف العلني”، ملوحًا بامكانية أن “يضطر مجلس النواب على تشريع قانون تجريم التبادل التجاري و الاقتصادي مع تركيا و ايران”، مبينا انه “من الممكن ان نشرع قانون يجرم التعامل التجاري و الاقتصادي مع هذه الدول في حال استمرار الازمة”.

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