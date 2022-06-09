2022/06/09 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بحث المعاون الإداري لمحافظ ذي قار فيصل علي الشريفي، مع وفد من الشركات اللبنانيَّة، الفرص الواعدة للاستثمار في مدينة أور الأثرية .وقال الشريفي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “الحكومة المحلية في ذي قار، عرضت لوفد من الشركات اللبنانية، الفرص الاستثمارية المتوفرة، وأعرب الوفد اللبناني عن رغبته في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات لبنانية تعتزم الاستثمار في مدينة أور الاثرية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات لبنانية تعتزم الاستثمار في مدينة أور الاثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).