رئاسة البرلمان تدعو الى الضغط على دول الجوار بشأن أزمة المياه

2022/06/09 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ان هناك خطر حقيقي على المواطنين بشأن شح المياه، فيما شدد على ضرورة الضغط على دول الجوار.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الموارد المائية إن "هناك خطر حقيقي على المواطنين بشأن شح المياه"، مبينا ان "على وزارة الموارد ولجنة الزراعة النيابية الضغط على دول الجوار".

واضاف ان"العراق بلد ليس ضعيفاً وهناك الكثير من القرارات الرادعة"، مشيرا الى ان "هناك هجرة بسبب شح المياه".

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