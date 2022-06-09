"لن أقفز من بعدك".. فيديو يوثق رفض ثلاثة ضباط شرطة مساعدة رجل يغرق طالبًا نجدتهم

2022/06/09 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع ثلاثة ضباط شرطة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية للتحقيق في وفاة رجل غرقًا.وقد التقطت كاميرا جسم الضباط محادثتهم مع الرجل قبل رفضهم القفز وإنقاذه واكتفوا بالتحدث معه دون محاولة التدخل ومنعه من القفز في مياه خزان السد.وقد قال اتحاد ضباط مدينة تيمبي إن الضباط لا يتلقون تدريباً على الإنقاذ في المياه وليس لديهم معدات للمساعدة.وفي تقرير ناتاشا تشين مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن الحادثة.

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