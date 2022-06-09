جوائز هائلة تفوق ما حققه اللاعبون طوال مسيرتهم.. بطولة غولف جديدة ترعاها السعودية تثير جدلًا

2022/06/09 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعم من المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات، يمكن لـ LIV Golf تغيير لعبة الرجال المحترفين بشكل أساسي.تقدم السلسلة الجديدة للاعبين بطولات أقل وجوائز مالية مضمونة، الكثير منها.داستن جونسون وفيل ميكلسون هما أبرز النجوم الذين اشتركوا، وسيكسبان من هذه السلسلة أموالًا أكثر من جوائزهما الكاملة خلال 45 عامًا مجتمعة في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين PGA.

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