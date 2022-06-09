الزاملي يتوعد بقطع التبادل التجاري مع إيران وتركيا: يمنعان المياه عن العراق !

2022/06/09 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الخميس، بمقاطعة

البضائع التركية والايرانية في حال

استمرار قطعهم المياه، فيما اشار الى ان

قطع المياه "يقتل الشعب كما تقوم

اسرائيل بقتلنا بالسلاح"

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