بلدية العمارة: مشروع ميسان الجميلة وفّر فرص عمل لأكثر من 400 شخص

2022/06/09 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع - شذى السوداني

أعلنت بلدية العمارة في محافظة ميسان، اليوم الخميس، استمرار العمل في مشروع ميسان الجميلة، مؤكدة، أن المشروع وصل لنسب إنجاز متقدمة، فيما أشارت إلى أن مشروع ميسان الجميلة وفّر فرص عمل لأكثر من 400 شخص.

وقال مدير بلدية العمارة نورس عبد الرضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ميسان الجميلة نفذ بالتعاون بين المحافظة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، الذي يمتد من جسر منطقة الماجدية ولغاية ناظم الكحلاء في مركز مدينة العمارة".

وأضاف، أن "المشروع وصل إلى مراحل متقدمة في الواجهة المائية الصخرية وتأهيل طريق معبد الصابئة المندائيين ونصب اعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية".

وأشار إلى أن "مشروع ميسان الجميلة وفر فرص عمل لأكثر من 400 شخص من الرجال والنساء"، مبيناً أن "تطوير الحدائق والمنتزهات الجانبية للمشروع، سيخلق أجواء مناسبة للعوائل الميسانية".

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