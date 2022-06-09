الزاملي يلوح بتجريم التبادل التجاري مع تركيا وايران

2022/06/09 | 14:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا رفضت التفاوض مع العراق بهذا الملف وإيران لم تتفاوض وتتجاهل العراق.

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