2022/06/09 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يوجه بإطلاق حملة لتوفير الخدمات الأساسية العاجلة في النهروان » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:04

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