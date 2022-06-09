الأسد: سنقاوم أي غزو تركي لأراضينا

2022/06/09 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس السوري بشار الأسد، ان سوريا ستُقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وقال الأسد لقناة “روسيا اليوم”، ان الجيش السوري كبّد نظيره التركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين.

وتهدد انقرة منذ أسابيع بإطلاق عملية عسكرية على حدودها الجنوبية، ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال شرق سوريا.

وأعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها للتنسيق مع الجيش السوري ومع دمشق، لصد أي هجوم تركي محتمل.

وعبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من العملية التركية، معتبراً أن أي هجوم جديد “من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض القوات الأميركية وحملة التحالف ضد تنظيم الدولة للخطر”، كما قالت الخارجية الأمريكية انها تتخذ إجراءات لثني تركيا عن القيام “بأي عمل متهور في سوريا”.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكثر من مرة، عزم بلاده إطلاق العملية العسكرية، مشيرا إلى أنها ستسهدف منطقتي تل رفعت ومنبج الواقعتين في شمال حلب.

ويقول مراقبون ان كافة المناطق السورية التي سيطرت تركيا عليها، تعاني من ممارسات الفصائل وانتهاكاتها اليومية، وقلة الخدمات والقيام بتغيير ديمغرافي ضد الكورد في تلك المناطق.

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