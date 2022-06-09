بولندا تعلن شراء 250 دبابة أميركية وتخطط لشراء 300 أخرى من سيئول

2022/06/09 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن بولندا وقعت عقدا مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة وتتفاوض مع كوريا الجنوبية لشراء حوالي 300 دبابة خفيفة؛ لكنها لا تزال تنتظر استلام دبابات “ليوبارد” التي وعدت بها برلين مقابل الدبابات البولندية المرسلة إلى أوكرانيا.وقال دودا في تصريح صحفي، إننا “نحن نتفاوض حاليا على […]

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