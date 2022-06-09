الشركات الـ 10 الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2022

2022/06/09 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لقائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2022، شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشًا ملموسًا في عام 2021 رغم الضغوطات الاقتصادية والتضخم إثر اضطراب الأسواق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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