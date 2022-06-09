انخفاض كبير بنسب الاصابة بذباب الحمضيات في بساتين كربلاء

2022/06/09 | 14:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تستمر الكوادر المتخصصة بادامة المصائد الفرمونية الجاذبة َالقاتلة لذبابتي الخوخ والفاكهة.

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