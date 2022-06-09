صدمة الامن الغذائي: 5 مليار فقط لمكاحة التصحر و150 مليار لفتح المقابر الجماعية!.. نجم عبد طارش

2022/06/09 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نجم عبد طارش:

صدمة

كثير من ابنائي واخوتي وأصدقائي يتكلمون معي او يرسلون لي ويقولون انك متفائل كثيرا بامكانية تحسن الوضع ويظهرون عدم التفاؤل ولكني أصر على ضرورة ان نعمل وان يكون هناك امل في تحسن الحال.



لكني اليوم سانضم إليهم لاني أشعر بصدمة كبيرة وانا اقرا تخصيصات قانون الأمن الغذائي الذي أقره البرلمان بالأمس .صار سنين وسنين والبلاد تعاني من التصحر والعواصف المدمرة والقضية اصبحت قضية أمن وطني تاليها القانون الجديد يخصص خمسة مليار دينار لمكافحة التصحر بنفس الوقت يخصص ١٥٠ مليار دينار لفتح المقابر الجماعية وقطع اراضي لانعرف لمن ؟ ومنح أيضا لانعرف لمن؟ ملف المقابر الجماعية ملف صار ٢٠ سنة ترصد له أموال.



والتصحر يفتك بالناس وتخصص له فقط ٣.٥بالمية من مخصصات فتح المقابر الجماعية ومنح وأراضي غير محددة.



٢٥ بالمية من مبلغ ١٥٠ مليار المخصصة لفتح المقابر اي ٣٧ مليار دينار ونص تكفي لمشروع مكافحة التصحر الذي يسبب اثارا كارثية ل ٥ ملايين عراقي في محافظات الديوانية والمثني وذي قار والبصرة .ويغطي مساحة ٤٦٠ الف دونم.

للأسف أشعر بالالم والصدمة من سلم أولويات صانع القرار السياسي والمالي وطريقة معالجته للازمات في هذه البلاد الغريبة في كل شي .



من الأولى بالاهتمام الأحياء ام الأموات.

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