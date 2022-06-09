بورصة العراق ترتفع 3% في الأسبوع الأول من حزيران

2022/06/09 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية، الاسبوع الأول من الشهر الجاري على ارتفاع بـ 3%

وذكر الصسوق في بيان تلقته /المعلومة/ إن "الأسبوع الاول من شهر حزيران 2022 شهد خمس جلسات تداول"، مبينا أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (8) مليار سهم".

وأضاف، أن "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (10) مليار دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(566.21) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (587.10) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (3.56%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

و نفذت خلال الأسبوع "أكثر من (3800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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