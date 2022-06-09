الأثر الذي تخلّفه أسلحة نارية مختلفة على جسم الإنسان مذهل.. كبير المراسلين الطبيين لدى CNN يروي تجربته الأولى بالعراق

2022/06/09 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، كيف يختلف أثر الأسلحة النارية على جسم الإنسان ومقدار الضرر الذي قد تتسبّب به.كما يتحدث عن تغطيته لحرب العراق، وحتى إجرائه العمليات الجراحية هناك، حيث عاين إصابات ناجمة عن إطلاق الأسلحة من نوع AR-15لأول مرّة.

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