ايران تعتزم اغلاق 27 كاميرا مراقبة وتضاؤل احتمالات إبرام اتفاق حول النووي

2022/06/09 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلوماسيون يحضرون الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا في النمسا في 6 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب جو كلامار طهران (أ ف ب) – اعتبرت ايران الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، “سياسي وغير بنّاء”، في خلاف جديد يبعد احتمال […]

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