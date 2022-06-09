مقتل شخصين بانهيار مبنى جديد في إيران

2022/06/09 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبنى “متروبول” بعد انهياره في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في إيران في 24 أيار/مايو 2022 © وكالة أنباء تسنيم/ا ف ب/ارشيف طهران (أ ف ب) – قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بانهيار مبنى في غرب إيران الخميس، وذلك بعد أسبوعين من انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام […]

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