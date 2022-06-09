افتتاح اعمال المؤتمر الدولي للمرجع الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم ومرجعيته الرائده (فيديو)

2022/06/09 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة النجف الاشرف، اليوم

الخميس، افتتاح اعمال المؤتمر الدولي

للمرجع الكبير اية الله العظمى السيد

محمد سعيد الحكيم (قدس) ومرجعيته

الرائده.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان

المؤتمر حضره ممثل الم

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