النفط يقترب من 124 دولاراً

2022/06/09 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت أسعار النفط على ثباتها بالقرب من

أعلى مستوياتها في 13 أسبوعًا، اليوم

الخميس، بعد أن أعلنت الصين عن صادرات

أقوى من المتوقع في أيار الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر

آب 39 سنتاً أو 0.3

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