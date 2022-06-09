بالصور:انصار التيار الصدري بكربلاءيحيون ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر في صحن العقيلة زينب قرب الحرم الحسيني

2022/06/09 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا انصار التيار الصدري في محافظة

كربلاء، الذكرى السنوية الرابعة

والعشرين لاستشهاد السيد محمد

محمد صادق الصدر ونجليه، في صحن

العقيلة زينب (ع) المجاور لمرقد الامام

الحسين (ع).

ونقل مراسل وكالة نون ال

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