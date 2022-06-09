وزير النقل يوضح حقيقة الاتفاق لربط المركز والاقليم بسكك الحديد

2022/06/09 | 15:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشغيل المشترك بين مرائب الكوت والعمارة والسماوة أوشك على الانتهاء .

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