"أصعب المعارك".. أوكرانيا تفقد 100 جندي يوميا

2022/06/09 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، إن "ما يصل إلى مئة جندي أوكراني يقتلون و500 يصابون كل يوم" في المعارك مع الجيش الروسي.

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