السيد الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية الى كتابة الاستقالة من البرلمان

2022/06/09 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نواب الكتلة الصدرية الى كتابة الاستقالة من مجلس النواب، مشيراً الى ان إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة اغلبية وطنية.

يتبع..

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