ليست هوليوود..كيف تستقطب مدينة صغيرة صناع الأفلام بأمريكا؟

2022/06/09 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المخرج الأمريكي تيت تايلو بتحويل مدينة ناتشيز الواقعة في دلتا المسيسيبي إلى مركز سينمائي شبيه بهوليوود.

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