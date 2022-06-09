اعلام العتبة الحسينية يدعو للتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومع المحافظة (فيديو)

2022/06/09 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قسم الاعلام في العتبة الحسينية

المقدسة، الخميس، هيئة الاعلام

والاتصالات واعلام محافظة كربلاء، الى

التعاون الاعلامي من اجل الوصول الى

اعلام يخدم محافظة كربلاء المقدسة.

وتشهد محافظة كربلاء المقدسة

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