2022/06/09 | 15:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZpGNMtR5_pk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يدمّر نفسه والمجتمع...ليحصل على 50 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يدمّر نفسه والمجتمع...ليحصل على 50 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).