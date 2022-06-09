نائب مستقل: مبادرتنا تمضي في طريق جيد وسنستأنف اللقاءات الاسبوع المقبل

2022/06/09 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الخميس، ان مبادرة النواب المستقلين تمضي في طريق جيد، فيما اشار الى استئناف اللقاءات مع القوى السياسية الاسبوع المقبل.وقال السعبري في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مبادرة النواب المستقلين تمضي في طريق جيد والاجواء ايجابية من خلال مجموعة لقاءات مع اقليم كردستان، و القوى والكتل السياسية […]

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