رغم إنفاق 100 مليار دولار.. وزير أسبق يحدد أسباب تدني إنتاج الكهرباء

2022/06/09 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعدام الترشيد وازدياد التجاوزات والعشوائيات.

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