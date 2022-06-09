وسط تقارير عن حالته الصحية.. بوتين يرجئ

2022/06/09 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجه التلفزيوني السنوي الذي يستقبل فيه اتصالات المواطنين على الهواء مباشرة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

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