ليفاندوفسكي ربما يحرر نفسه بالمادة 17.. وأرقام قد لا تعرفها عن أزمة برشلونة

2022/06/09 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى اللاعب البولندي لنادي بايرن ميونخ الألماني، روبيرت ليفاندوفسكي، لتحرير نفسه من فريقه الذي يرفض السماح له بالرحيل قبل نهاية عقده، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب علنا أنه لا يريد الاستمرار مع الفريق البافاري وأنه يطمح للانتقال إلى برشلونة.نقدم في هذه الحلقة حلا قانونيا لأزمة ليفاندوفسكي وبايرن ونستعرض أرقاما تكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة في الوقت الراهن وطرق حلولها.

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