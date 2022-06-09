وزير الكهرباء الأسبق: الدعم الحكومي يكلف العراق 14 مليار دولار سنوياً

2022/06/09 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب، الخميس، أن الدعم الحكومي للكهرباء يكلف الدولة سنويا 14 مليار دولار.

وكتب الخطيب في تغريدة له، "الكهرباء موجودة بإنتاج ذروة ٢١٠٠٠م/و مقارنة بعام ٢٠٠٣ (٣٠٠٠م/و) لكنها غير كافية بسبب انعدام الترشيد وازدياد التجاوزات والعشوائيات".

وأضاف الخطيب في رد على أحد التعليقات بشأن ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء، أن "الـ١٠٠ مليار دولار نصفها استثمارية ساهمت في توسيع الشبكة ونصفها كُلف تشغيلية لكن غير مُستوفاة من المستهلك بسبب الدعم الحكومي ٩٠٪ بكلفة ١٤ مليار دولار سنوياً".

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