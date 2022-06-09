أمانة بغداد والبنك الدولي يبحثان دعم مشاريع حيوية في العاصمة

2022/06/09 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أبدى البنك الدولي، الخميس، استعدادها لتمويل مشاريع "مهمة" في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لإعلام أمانة بغداد، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم استقبل الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان، لبحث المشاريع المعدة لتطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد".

وناقش الطرفان، بحسب البيان، "دعم المشاريع الحيوية التي أعدتها أمانة بغداد لتطوير البنى التحتية المتمثلة بمشاريع الماء والصرف الصحي".

من جانبه، أبدى نعمان "دعمه لأمانة بغداد والمشاريع المهمة التي يستطيع البنك الدولي تمويلها ضمن الاتفاقيات والخطط المعدة بين الجانبين".

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