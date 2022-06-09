2022/06/09 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0Xomg2sVid0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يصدم الجميع بهذا القرار من النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يصدم الجميع بهذا القرار من النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).