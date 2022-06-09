اختلاس قرابة تريليون دينار في عددٍ من المصارف الحكومية العراقية

2022/06/09 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون

دينارٍ عراقيٍّ من المال العام،

مُبيّنةً حصول عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ

وتزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ في عددٍ

من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.

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