اقليم كردستان يتهم كتائب حزب الله بتنفيذ هجوم أربيل

2022/06/09 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل مجلس الأمن في إقليم كردستان،

اليوم الخميس، كتائب حزب الله في

العراق مسؤولية الهجوم الذي استهدف

مدينة اربيل ليلة أمس الأربعاء.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن "الهجوم

الإرهابي الذي وقع الليلة الماض

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