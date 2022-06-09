اتحاد الكرة يحدد موعد المباراة النهائية لشباب دوري الممتاز

2022/06/09 | 16:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، الخميس، موعد المباراة النهائية لبطولة الشباب لأندية الدوري الممتاز.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته / المعلومة /، أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إقامةَ المُباراة النهائيٌة لدوري شَباب فرق الممتاز للموسمِ الحالي بين فريقي الميناء وأمانة بغداد في ملعبِ كربلاء الرئيسيّ يوم غدٍ الجمعة […]

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