محافظ البنك المركزي يتابع ميدانياً عمل عدد من المصارف الخاصة

2022/06/09 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أجرى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، صباح اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى عدد من المصارف، رافقه فيها فريق دائرة الرقابة في البنك المركزي.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، أن "الزيارة شملت عدداً من المصارف الخاصة، تفقد فيها المحافظ سير عملها، واطّلع على مستوى الخدمات المصرفية التي تقدّمها".

والتقى محافظ البنك المركزي، وفقاً للبيان، "إدارات المصارف في هذه الزيارة التي جاءت في إطار المتابعة الميدانية لواقع عمل المصارف العراقية، وتطوير البنى التحتية فيها، ولغرض الاطلاع عن كثب على مدى تطبيقها التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي".

وتابع البيان، أن "ذلك يأتي ضمن جهود البنك المركزي والمسؤولين للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها المصارف، والنهوض بواقع القطاع المصرفي العراقي لتحقيق المزيدٍ من الاستقرار والنمو فيه".

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