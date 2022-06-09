2022/06/09 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة المستقبل الكردية سركوت

شمس الدين، اليوم الخميس، عن ملف فساد

خطير في إقليم كردستان.

وقال شمس الدين، إن "هناك 12 ألف متقاعد

بدرجات خاصة يتسلمون رواتب عالية، وهم

فضائيون بالأساس".

وأضاف،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (12 ألف متقاعد "فضائي" في كردستان.. تفاصيل ملف "فساد كبير" في الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (12 ألف متقاعد "فضائي" في كردستان.. تفاصيل ملف "فساد كبير" في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).