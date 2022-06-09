موجة غبار محلية تتشكّل جنوب الموصل.. ستجتاح هذه المناطق (صورة)

2022/06/09 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى

تشكل موجة غبار جنوي الموصل، وتتحرك صوب

عدد من محافظات البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في

إيضاح تابعته وكالة نون الخبرية، إن

"خرائط الطقس تشير إلى بدء تشكّل

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