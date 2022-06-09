الصحة تعلن تسجيل اصابات جديدة بفايروس كورونا

2022/06/09 | 16:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ضمن موقفها الوبائي لليوم الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته خبر برس (واخ)، تسجيلها 120 حالة تعافٍ من المرض دون أية وفيات.



ولفتت الصحة إلى أن 11371 شخصاً تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في الساعات 24 الماضية.

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