مخالفات إدارية ومالية تطيح بمسؤول تربوي (وثائق)

2022/06/09 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب يد رئيس جامعة سومر عادل الزركاني وإحالته الى القضاء بسبب مخالفات إدارية ومالية مرتكبة

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